Brand in der Hofer Bachstraße/Marienstraße: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Nicht nur Feld- und Wiesenbrände halten die Feuerwehren in der Region auf Trab. In der Stadt Hof sind aktuell zahlreiche Kräfte bei einem Wohnungsbrand im Einsatz. Laut der Integrierten Leitstelle Hochfranken ist es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer in der Bachstraße/Marienstraße gekommen. Wegen der engen Bebauung ist das Feuer auch auf andere Gebäude in der Umgebung übergesprungen. Nach aktuellem Stand der ILS Hochfranken sind 4 Häuser betroffen. Ein Verletzter sei bisher ins Krankenhaus gebracht worden. Neben zahlreichen Löschzügen und Rettungswägen seien auch mehrere Hubschrauber im Einsatz.