Rauch über Arzberg: Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße

Großeinsatz am Morgen in Arzberg: In der Bahnhofstraße brennt der Dachstuhl einer ehemaligen Gaststätte. Die Rauchwolke könnt ihr über Arzberg aufsteigen sehen, zahlreiche Anrufe haben die Integrierte Leitstelle Hochfranken erreicht. Auf Nachfrage dort heißt es, das Feuer ist unter Kontrolle. Die Alarmstufe war zunächst hochgestuft und ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Feuerwehr musste eine Person retten, die nun ärztlich versorgt wird. Die Löscharbeiten dauern nach aktueller Einschätzung noch einige Stunden.

