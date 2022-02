Raubüberfall in Selber Drogerie: Polizei ermittelt weitere Tatverdächtige

Vor fast zwei Wochen hat es einen Überfall auf einen Drogeriemarkt in Selb gegeben. Die Kriminalpolizei Hof hatte in der vergangenen Woche einen 14-järhigen Schüler als einen der Tatverdächtigen ermittelt. Er hatte in den sozialen Netzwerken Videos veröffentlicht, die ihn mit dem Raubüberfall in Verbindung gebracht hatten. Nun hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige ermittelt.

Es handelt sich um zwei 17 und 16 Jahre alte Jugendliche. Gesicherte Beweismittel, ausgewertete Videoaufnahmen und erneute Zeugenaussagen haben die Beamten auf die Spur der beiden Jugendlichen aus dem Landkreis Wunsiedel gebracht. Der 17-Jährige sitzt nun, wie auch schon der 14 Jahre alte Schüler, in einer Justizvollzugsanstalt. Der 16-Jährige ist nach einer richterlichen Prüfung momentan auf freiem Fuß. Die drei hatten am 4. Februar kurz vor Ladenschluss unter Vorhalt verschiedener gefährlicher Gegenstände Bargeld im Kassenbereich einer Selber Drogerie gefordert.