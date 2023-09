Rattengift? Verdacht auf Giftköder in Stammbach

Tierbesitzer sollten in Stammbach vorsichtig sein. Scheinbar legt dort jemand Giftköder aus. Eine 40-jährige Frau hat gestern Strafanzeige erstattet. Ihrer Katze ging es schon seit Anfang September nicht gut. Der Tierarzt hat die Vermutung geäußert, dass sie wohl Rattengift gefressen haben könnte. Die Frau hat zudem auf social media gelesen, dass eine weitere Person auf Giftköder in Stammbach aufmerksam gemacht hat. Die Behandlungskosten für die Katze liegen fast bei 900 Euro. Möglicherweise wurden die Köder in Stammbach Nähe Weißensteinblick oder auch im Bereich der evangelischen Kirche ausgelegt. Die Ermittlungen dauern aber an.