Rathaus in Plauen: Sanierungsarbeiten bis Ende Oktober

Während der Corona-Krise rücken Baumaßnahmen in den Hintergrund. Wie die Stadt Plauen jetzt aber mitteilt, stehen ab Mitte des Monats (April) weitere Sanierungsmaßnahmen am Rathaus an – genauer gesagt Fassadenarbeiten im Archivlichthof. Dabei muss unter anderem der Außenputz und die Dacheindeckung erneuert werden. Auch Holzbauteile am Dach müssen ausgewechselt werden. Außerdem kommen neue Fenster in die Fassade. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende Oktober dauern. Kostenpunkt für diesen Abschnitt: Rund 375.000 Euro – davon stammt ein Großteil aus dem Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz.