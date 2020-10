Raser in Hof: Mit 110 km/h durch die Innenstadt

Es erinnert an den Raser in Selb. Gestern Abend ist der Fahrer eines PKW mit 110h km/h durch die Hofer Innenstadt gefahren. Die Polizei hat den Raser in der Oelsnitzer Straße dabei erwischt. Dort sind eigentlich 50 km/h erlaubt. Der Fahrer bekommt nun eine Geldstrafe von 560 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. Verletzt wurde dabei niemand – im Gegensatz zu dem Vorfall in Selb, bei dem ein Jugendlicher ums Leben gekommen ist. In dem Prozess gegen den Raser hat die Staatsanwaltschaft Hof mitgeteilt, dass auch der Nebenkläger Revision eingelegt hat. Über die Revisionen entscheidet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.