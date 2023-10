Raser gerät aus der Spur: Fünf Verletzte, hoher Schaden

Fünf Verletzte, ein entrissenes Hinterrad und ein beschädigter Stromkasten: Mit einem Kind im Auto ist ein Autofahrer in Nürnberg bei mehreren Überholmanövern am Montag zu sehr aufs Gas getreten und aus seiner Spur geraten. Der Sachschaden liege wohl im Bereich von mehreren zehntausend Euro, teilte die Polizei am Abend mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Am frühen Montagabend hatte der 29-Jährige nach ersten Erkenntnissen im Bereich der westlichen Stadtgrenze zum Überholen eines Transporters angesetzt. Er sei dabei über eine Verkehrsinsel gefahren und habe den Transporter touchiert, wobei der linke Außenspiegel abgerissen sei, hieß es. Trotz des entstandenen Schadens setzte der Fahrer demnach seine Fahrt mit weiterhin hoher Geschwindigkeit fort.

Beim Überholen zwei weiterer Fahrzeuge kollidierte sein Wagen dann zunächst mit einem anderen Auto, dem dabei das linke Hinterrad aus der Karosserie gerissen wurde. Danach prallte der 29-Jährige mit seinem Wagen ins Heck eines Transporters, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß in ein geparktes Auto und schob dieses gegen eine Hauswand. Dabei wurde ein Stromkasten beschädigt.

Fünf Personen hätten bei der Unfallserie leichte Verletzungen erlitten, berichtete die Polizei weiter – darunter die Beifahrerin des 29-Jährigen sowie das Kind im Auto. Anzeichen für Alkohol- oder Drogeneinfluss habe es bei dem Mann nicht gegeben.