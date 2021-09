Raser fährt Frau bei mutmaßlichem Autorennen an: Prozess

Würzburg (dpa) – Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Würzburg muss sich von heute an ein 22-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht der Mainstadt verantworten. Der Mann soll sich am 1. Dezember 2019 in Würzburg mit einem Kontrahenten ein Autorennen geliefert haben. Dabei erfasste er eine gehörlose Fußgängerin, die mit ihrem Hund bei Grün die Straße überquerte und leicht verletzt wurde. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte dabei den Tod der 44-Jährigen billigend in Kauf genommen.

Dem Deutschen wird auch vorgeworfen, über eine rote Ampel gerast zu sein. Den Ermittlungen zufolge soll er zuvor die PS-starke Limousine gemietet haben. An dem illegalen Autorennen soll ein zweiter Raser beteiligt gewesen sein, der bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte.

