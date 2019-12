RaPa-Neubau: Traditionsunternehmen investiert am Heimatort

Der Automobilzulieferer Rausch und Pausch, kurz RaPa, aus Selb, stellt sich künftig breiter auf. Neben dem traditionellen Betätigungsfeld will die Firma künftig auch im Bereich der Medizin und der industriellen Anwendungen tätig werden – und dafür wird ein Neubau benötigt. Der entsteht ab Ende 2021 im Gewerbegebiet West an der A93. Firmenleiter Dr. Roman Pausch:

Von der Stadt Selb konnte die Firma hier ein Neubauareal von annähernd 130.000 Quadratmetern erwerben, was in Kooperation mit einer Anlagengesellschaft bewerkstelligt wurde. Im ersten Schritt wird als Neubau dort ein Logistikzentrum entstehen. Später schließen sich hier bis zu sieben neue Fertigungshallen an.