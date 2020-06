Ranger in der Region: Infos über den Naturpark für Besucher

Wie verhalte ich mich im Naturpark Fichtelgebirge richtig? Durch Corona sind dort deutlich mehr Menschen unterwegs. Darauf reagieren die Verantwortlichen des Parks und informieren die Besucher durch Infostände über den Naturpark selbst und darüber, wie man sich dort verhalten soll. Heute ist Ranger Ronald Ledermüller am Eingang der Luisenburg am Start. Das ist aber nicht die einzige Station der Ranger. Heute sind auch weitere am Infozentrum Epprechtstein und am Ochsenkopf im Einsatz. Morgen sind die Ranger dann am Kornberg und am Kösseine Gipfelbereich zu finden.