Randale und Gewalt in Marktredwitz: Polizei sucht Zeugen

Sie haben Autos demoliert und mit einem Hammer und einer Warnbarke aufeinander eingeschlagen. Passiert ist das am Abend in Marktredwitz, im Bereich einer Eisdiele in der Braustraße. Die Polizei sucht jetzt nach etwa 15 Personen, die bei der Randale mitgemacht haben sollen. Sie haben zum Beispiel mit zwei Tischen der Eisdiele die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Polizei melden (09231/9676-0).