Randale in der Leimitzer Straße: Zeugen zu Vorfall gesucht

Die Hofer Polizei sucht aktuell Zeugen zu einem Vorfall gestern Abend in der Leimitzer Straße. Ein betrunkener Mann hat dort randaliert.

Der 36-Jährige war zunächst mit überlauter arabischer Musik auf der Straße aufgefallen. Er schlug mit einem Handy auf eine Türscheibe ein und ist dann auch noch ständig auf die Straße gelaufen und hat den Verkehr aufgehalten. Die Polizei musste den Mann fesseln, um weitere Straftaten zu verhindern, heißt es in deren Bericht. An der Dienststelle wollte er nicht aus dem Streifenwagen aussteigen und leistete Widerstand gegen die Beamten. Ihm drohen Strafen wegen mehrerer Delikte.

Wer den Vorfall gegen 21 Uhr 35 in der Leimitzer Straße beobachtet hat oder sogar selbst einen Schaden zu vermelden hat, soll sich bitte bei der Hofer Polizei melden.