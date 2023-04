Jetzt ist wieder die Zeit für den Frühjahrsputz und da machen auch die Städte und Gemeinden mit. In der Region heißt das Ramadama. Die Aufräumaktion in Töpen beginnt heute um 9 Uhr. Am Feuerwehrhaus bekommt ihr Müllsäcke und Greifer. Nach der Sammelaktion können die Teilnehmenden dann zusammen Brotzeit machen.