Rama Dama: Stadt Gefrees hat fleißig Müll gesammelt

Der Müllberg am Bauhof in Gefrees ist in den letzten Wochen immer höher gewachsen. Bei der Aufräumaktion „Rama Dama“ haben zahlreiche Familien, Vereine und Betriebe fleißig Müll eingesammelt und zur Sammelstelle gebracht. Was sie dabei alles in der Natur entdeckt haben ist erschreckend – von Alteisen bis zum Autoreifen ist alles dabei gewesen. Die Stadt Gefrees hat die Aktion in Kooperation mit den Ortsgruppen des Bund Naturschutzes und des Fichtelgebirgsvereins durchgeführt. Auch in den kommenden Jahren soll „Rama Dama“ für mehr Ordnung und Sauberkeit in der Region sorgen.