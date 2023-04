„Rama Dama“: Frühjahrsputz in Schwarzenbach a. d. Saale

Für viele von uns heißt es jetzt im Frühling: Das Haus und den Garten wieder auf Vordermann bringen. Auch in Schwarzenbach a. d. Saale steht an diesem Samstag wieder die Aktion „Rama Dama“ an. Nachdem ihr euch bei der Stadt als Helfer angemeldet habt, bekommt ihr einen Müllsack, mit dem ihr auf Tour gehen könnt. Dabei bekommt ihr auch gleich ein bestimmtes Gebiet zum Säubern zugewiesen. Mitarbeiter des Bauhofs holen die gefüllten Säcke anschließend ab und entsorgen sie ordnungsgemäß. Die Aktion startet morgen (SA) um 8 Uhr.

Mehr Infos zur Anmeldung findet ihr hier.