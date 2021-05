Aufräumen für eine besser Umwelt – das ist das Ziel des alljährlichen Frühjahrsputz „Rama Dama“. In Wunsiedel geht’s ab Morgen los. In den letzten Jahren haben Schülerinnen und Schüler gemeinsam gesammelt. Wegen der anhaltenden Pandemie ruft die Stadt heuer Familien dazu auf, den Müll bei Spaziergängen aufzusammeln. Die Aktion endet am Sonntag.