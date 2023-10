Rallye-WM-Lauf im Dreiländereck Bayern-Österreich-Tschechien

Die Rallye-Weltmeisterschaft kehrt nach drei Jahren Pause nach Deutschland zurück. Der vorletzte WM-Lauf 2023 wird in dieser Woche im Dreiländereck mit Österreich und Tschechien ausgefahren und endet am Sonntag im niederbayerischen Passau. Start ist am Donnerstag in Prag. Eine auf drei Länder verteilte Station ist eine Premiere im Rennkalender des Motorsport-Weltverbandes Fia. Den Veranstaltern zufolge sind 68 Teams am Start, darunter Toyota Gazoo Racing mit dem finnischen Titelverteidiger und WM-Führenden Kalle Rovanperä. Auch der achtmalige Weltmeister Sébastien Ogier hat gemeldet.

Aus Deutschland ist in der Klasse 2 unter anderem Albert Fürst von Thurn und Taxis am Start. Timo Schulz, Sieger des «ADAC Opel Electric Rally Cup 2022», nimmt im «ADAC Opel Rally Junior Team» teil.

Die Veranstalter wollen den eigenen Angaben zufolge zeigen, dass der Motorsport auch beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit mitzieht und neue Antriebsformen testet. Die Fahrzeuge der Werksteams in der ersten Klasse fahren demnach mit Hybrid-Antrieb, sodass etwa bei Ortsdurchfahrten der Elektromotor genutzt werden kann.