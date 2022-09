Rainer Ludwig: Speicherung von Energie wichtiger denn je

Gerade ist in Wunsiedel ein Wasserstoffproduktionsanlage in Betrieb gegangen. Wasserstoff ist ein Weg Energie zu speichern. Eine andere Möglichkeit sind Hochleistungsenergiespeicher. Die qualitativ hochwertige Speicherung von Energie sei wichtiger denn je, teilt nun der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig mit. Er ist auch energiepolitischer Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion. Diese hat im Rahmen ihrer Herbstklausur den Batteriehersteller Varta in Nördlingen besucht. Varta sei von der Alltagsbatterie über Akkus bis hin zu Hochleistungsenergiespeichern in allen Bereichen engagiert. Gerade vor dem Hintergrund international gerissener Lieferketten seien die Entwicklung und die Produktion von Batterien im Freistaat Bayern ein wichtiger Beitrag für die Wirtschaft, so Ludwig.