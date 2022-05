Rahmenprogramm steht: Volks- und Wiesenfest in Wunsiedel soll stattfinden

Das Rahmenprogramm steht: Die Stadt Wunsiedel teilt mit, das Volks- und Wiesenfest soll am ersten Juliwochenende (01. bis 04. Juli) stattfinden. Die entsprechenden Verträge haben Stadtverwaltung, Volksfestwirt und Festzeltbetreiber unterschrieben. Am ersten Tag soll es den traditionellen Umzug der Wunsiedler Vereine geben. Auch ein Familientag mit ermäßigten Preisen ist geplant. Am Montag soll der Wiesenfestumzug stattfinden, auch ein Feuerwerk ist zum Abschluss geplant. Die Stadt Wunsiedel will auf dem Volks- und Wiesenfest mehr Essen und Getränke anbieten und sucht daher jetzt Helfer, vor allem Bäcker und Konditoren sowie Vereine.