Räuberische Erpressung mit Samurai-Schwert in Plauen: Schuhe und Feuerzeuge ergattert *

Ob das Paar Schuhe so schön gewesen ist oder welchen anderen Grund es für diese Tat geben könnte, sei dahingestellt: Gestern Abend hat ein 35-jähriger die Wohnungstür eines anderen Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Plauen eingetreten. Mit einem Samurai-Schwert hat er den Mann dazu genötigt, ihm eine Box mit Feuerzeugen und ein Paar Herrenschuhe zu geben. Dann ist er geflohen – bei einer späteren Hausdurchsuchung wurde das Diebesgut aber sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen räuberischer Erpressung verantworten.