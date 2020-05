Räuber überfällt Autofahrerin

Landshut (dpa/lby) – Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber hat versucht, einer Frau an einer Tankstelle mitten im niederbayerischen Gottfrieding ihr Auto zu entwenden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der betrunkene 36-Jährige die 53-Jährige am Donnerstag unter Vorhalt des Messers zum Aussteigen gezwungen, konnte ihr Auto aber nicht starten, obwohl er die Schlüssel hatte. Als er die Frau erneut bedrohte, eilten ihr zwei Männer zu Hilfe. Darauf stach der Räuber auf die Windschutzscheibe ein und flüchtete in einen nahen Wald, wo er schließlich gefasst wurde. Das Amtsgericht Landshut schickte ihn in Untersuchungshaft. Er sei schon mehrfach im Bereich Gewaltkriminalität in Erscheinung getreten, teilte die Polizei mit.