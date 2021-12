Räuber erbeuten in Supermarkt Bargeld und Zigaretten

Würzburg (dpa/lby) – Sie drohten mit einer Pistole und erbeuteten Bargeld und Zigaretten: In Würzburg haben zwei Männer einen Supermarkt ausgeraubt. Kurz vor Geschäftsschluss überfielen die beiden bisher unbekannten Täter am Freitag das Geschäft, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Einer der Männer habe einen Kassierer mit einer Pistole bedroht und ihn aufgefordert, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Der zweite Täter habe derweil das Zigarettenregal geleert und die Beute in einer Sporttasche verstaut. Anschließend sei das Duo geflüchtet. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung habe man bisher niemanden festnehmen können. Die Polizei fahndet nun weiter nach den Männern.

