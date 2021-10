Rätsel um schwer verletzte 26-Jährige in Gunzenhausen

Gunzenhausen (dpa/lby) – Nachdem Rettungskräfte eine schwer verletzte Frau in Gunzenhausen gefunden haben, ist immer noch unklar, was der 26-Jährigen zugestoßen ist. «Wir gehen noch Spuren nach», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Montag. Auch Anwohner würden befragt.

Rettungskräfte hatten die Frau am frühen Sonntagmorgen in dem mittelfränkischen Ort im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen entdeckt. Möglicherweise könne sie einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein, teilte die Polizei daraufhin mit.

Die 26-Jährige hatte demnach noch selbst einen Notruf abgesetzt. Sie schwebe nicht in Lebensgefahr und sei inzwischen auch befragt worden, sagte der Polizeisprecher. Zu dem Inhalt dieser Befragung wollte er keine Angaben machen. Die Frau war nach Polizeiangaben an einem Waldrand gefunden worden.

