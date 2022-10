Radwegenetz in der Region: Perlenroute wird weiter ausgebaut

Von Oberkotzau über Rehau, Schönwald und Selb bis nach Asch in Tschechien – und das mit dem Fahrrad. Das soll in Zukunft möglich sein. Bereits seit 2016 laufen Arbeiten an der sogenannten Perlenroute. Die soll am Ende eine Verbindung zwischen dem Saaleradweg in Hof und dem Brückenradweg Bayern-Böhmen in Selb sein. In den vergangenen Jahren sind bereits mehrere Teilabschnitte in den Landkreisen Hof und Wunsiedel freigegeben worden. Wie die Stadt Selb nun mitteilt, sollen nun insgesamt vier Einzelabschnitte im Selber Stadtgebiet angegangen werden. Der Startschuss für die Arbeiten fällt am 02. November. Bis Ende November soll dann alles fertig sein. Die Kosten für die Baumaßnahmen betragen rund 250 Tausend Euro, heißt es in der Mitteilung.