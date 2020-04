Radwegbau geht weiter: Staatstraße zwischen Selb und Silberbach teilweise gesperrt

Weil die Schutzmasken in der Corona-Krise knapp sind hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, dass die heimischen Firmen einfach (…)

Nachschub an Atemmasken: Hubert Aiwanger besucht Sandler

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So hat etwa die tschechische Regierung in der Corona-Krise jüngst die Grenze zu (…)

Heute sind die Schülerinnen und Schüler offiziell in die Osterferien gestartet. Ganz normale Ferien sind das aber nicht. Wegen der (…)

Vorlesungsbeginn an Hochschulen: 20.04.2020

Der Vorlesungsbetrieb an allen Hochschulen startet in Bayern am 20. April 2020. Das teilt aktuell das Bayerische Staatsministerium für (…)