Radverkehrskonzept im Fichtelgebirge: Erster Abschnitt in Marktredwitz fertig

In diesem Sommer planen viele Menschen Wanderungen und Radtouren in der eigenen Heimat. Immer besser funktioniert das im Fichtelgebirge. Der Landkreis Wunsiedel setzt Schritt für Schritt sein Radverkehrskonzept um. Ziel ist es, die einzelnen Städte und Gemeinden besser zu vernetzen. So auch Marktredwitz mit Wunsiedel. Der erste Abschnitt zwischen Lorenzreuth und Thölau ist jetzt fertig. Gleichzeitig haben die Arbeiten für den zweiten Abschnitt begonnen, sodass bald alle mit dem Rad zur Arbeit fahren oder am Wochenende Ausflüge mit dem Rad machen können. Der Radweg kostet über zwei Millionen Euro.