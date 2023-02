Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder: Heimatminister übergibt Förderbescheid an Wunsiedler Landrat

In diesem Jahr finden die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen statt, um den Austausch in der Grenzregion zu stärken. Aber auch darüber hinaus gibt es grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ein Beispiel ist die Radregion „Bayerisch-Böhmische Bäder“. Sie soll nicht nur den Tourismus fördern, sondern auch die Lebensqualität für die Bürger verbessern. Bayerns Heimatminister Albert Füracker übergibt am Vormittag (10 Uhr) in Nürnberg den entsprechenden Förderbescheid an den Wunsiedler Landrat Peter Berek.