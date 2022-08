Radon-Vorsorgegebiet: Landkreis Wunsiedel plant nächste Schritte

Radon ist ein natürlich vorkommendes Edelgas und kann bei geringerer Konzentration sogar eine heilende Wirkung haben. In hoher Konzentration kann es allerdings gesundheitsschädigend sein. Der Landkreis Wunsiedel ist seit dem vergangenem Jahr Radon-Vorsorgegebiet. Arbeitgeber mussten deswegen in den vergangenen Monaten mit Messgeräten die Radon-Belastung in ihren Betrieben prüfen. Wie das Wunsiedler Landratsamt nun mitteilt, sind die Messungen an einigen Arbeitsplätzen bereits abgeschlossen. Deswegen hat sich Landrat Peter Berek mit Bürgermeistern aus dem Landkreis getroffen, um die nächsten Schritte zu planen. In Gebäuden und Räumen, in denen die Grenzwerte überschritten wurden, sollen innerhalb der nächsten 24 Monate erneut Kontrollmessungen durchgeführt werden. Erst dann würde sich zeigen, welche Maßnahmen geeignet sind, um die Situation zu verbessern. Oft würde zum Beispiel schon häufigeres Lüften ausreichen, so Berek.