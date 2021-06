Der Landkreis Wunsiedel ist Radon-Vorsorgegebiet. Das bedeutet im Boden und in der Luft sind erhöhte Konzentrationen des radioaktiven Edelgases vorhanden und die Wahrscheinlichkeit von erhöhten Radon-Konzentrationen in Innenräumen ist dort höher. Um die Menschen zu schützen, gelten am Arbeitsplatz und auch bei Neubauten im Wunsiedler Raum besondere Schutzbestimmungen.

Über die informiert heute (8.6.) und 14. Juni das Landesamt für Umwelt mit virtuellen Vorträgen.