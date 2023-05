Radon-Beratungsstelle in Wunsiedel: Umweltminister Glauber übergibt Förderbescheid

Der Landkreis Wunsiedel ist Radon-Vorsorgegebiet. Arbeitgeber mussten deswegen zum Beispiel mit Messgeräten die Radon-Belastung in ihren Betrieben prüfen. Unterstützung bekommen sie dabei von einer eigenen Informationsstelle im Landratsamt. Jetzt soll das Leistungsangebot in der Radon-Beratungsstelle noch weiter ausgebaut werden. Dafür bekommt der Landkreis Wunsiedel finanzielle Unterstützung vom Bayerischen Umweltministerium. Den entsprechenden Förderbescheid übergibt Umweltminister Thorsten Glauber am Nachmittag (16:15 Uhr) in Wunsiedel.