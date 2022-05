Radon-Bäder: Studien bestätigen keine Schädigungen der Lunge

Wenn ihr öfter in die Therme geht, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass hier in der Region häufig auch Radon-Behandlungen angeboten werden. Dem Edelgas wird aber auch nachgesagt, dass es Lungenkrebs verursachen kann. Daher fragen sich vielleicht einige, ob Radon-Behandlungen überhaupt gesund sein können. In Bad Steben hat kürzlich ein Gesundheitstag zur Radon-Balneologie mit unterschiedlichen Experten stattgefunden. Die sagen: Die Studien in Bad Steben hätten ergeben, dass Radon eine langanhaltende, schmerzlindernde Wirkung bei degenerativen, entzündlichen Gelenk-Erkrankungen hätte. Eine Schädigung der Lunge sei durch Radon-Bäder dagegen bisher nicht nachgewiesen worden.