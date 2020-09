Radlherbst im Chiemgau

Der Herbst in den Bergen und vor allem rund um den Chiemsee herum ist einmalig schön. Und dieses Jahr wird der Radlherbst sogar bis Ende November verlängert. Wer also Lust auf eine Radtour durch bunte Herbstwälder und endlos schöne Natur hat, für den hat Andrea Wittman genau den richtigen Tipp: „Ich bin Radguide und nehme Sie gerne mit auf die acht Thementouren, die wir hier anbieten. Der Radlherbst ist unglaublich vielfältig, ob auf den Spuren der historischen Waldbahn oder der etwas anstrengenderen Tour, die rund um das Rauschbergmassiv geht. Wer es auch zum Beispiel richtig bayerisch haben will, den nehme ich gerne mit zu meiner Tour „Jetzt- wird’s- zünftig“, jodle auch mal zwischendurch, ich hab nämlich den Weltrekord im Dauerjodeln und bin zugleich auch Biersommelier. Ich nehme Sie mit von Seebruck am bayerischen Meer der Alz entlang, nach Seeon zur Craftbier Brauerei. Wir fahren dann über wunderschöne Felder rauf zum Kloster Baumburg, wo auch die Klosterbrauerei steht. Fantastische Natur, das Paradies auf Erden, dazu noch ein super Bier, die Berge, was will man mehr?!