Radler kehrt verletzt zurück: Polizei geht von Unfall aus

Ansfelden (dpa/lby) – Ein vermisster Senior ist in Oberösterreich nach zwei Tagen wieder aufgetaucht. Am Tag seines Verschwindens sei der 83-Jährige abends nach einer Fahrradtour zu seinem Haus in Ansfelden zurückgekehrt, ohne dass ihn seine Frau bemerkt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach eigenen Angaben habe er in einem anderen Zimmer geschlafen und sei am Folgetag erneut zu einer Fahrt aufgebrochen, ohne dass seine Gattin ihn bemerkt habe. Ein Handy habe der Mann nicht dabei gehabt, hieß es.

Seine Ehefrau hatte den 83-Jährigen inzwischen als vermisst gemeldet. In der Folge lief eine große, ergebnislose Suche nach dem Pensionisten an, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Am Montagabend kehrte er dann verletzt nach Hause zurück. Nach Polizeiangaben war er durchnässt und blutete an den Beinen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass er bei einem Unfall verletzt wurde.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-949764/2