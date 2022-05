Radl-8er: Gemeinsame Mountainbike-Touren durchs Fichtelgebirge

Neben der Jogginghose und dem Videostreaming ist das Fahrrad der Gewinner der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen entdecken das Fahrrad für sich. Am Samstag findet in Bad Alexandersbad in Kooperation mit Freiraum Fichtelgebirge ein völlig neues Mountainbike-Radsport-Event des Skiclubs Wunsiedel für alle Alters- und Leistungsklassen statt. Vorstand Jürgen Gläßel:

Start und Ziel des Radl-8ers in Bad Alexandersbad befinden sich dabei auf den Schlossterrassen des kleinsten Heilbads Bayerns. Von dort aus geht es für alle Strecken auf Rundkurse durchs Fichtelgebirge, die am Ende eine „8“ auf der Landkarte ergeben. Angeboten werden eine 10 km-Familientour, eine 35 km-Tour sowie eine 65 km-Tour. Nachmeldungen vor Ort sind am Samstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich.