Radio Euroherz macht’s möglich: Deutschlands erste Autokino-Konfirmation in Thiersheim

Unser Euroherz-Autokino in Thiersheim geht an diesem Wochenende ins Finale. Heute Abend zeigen wir Rocketman und morgen läuft Knives out. Morgen könnt ihr aber auch schon früh zum Autohof nach Thiersheim kommen. Um zehn Uhr gibt es dort Deutschlands erste Autokino-Konfirmation. Sieben Konfirmanden der Kirchengemeinde Thiersheim feiern ihren Gottesdienst im Auto.

Pfarrerin Katja Schütz darf die Jugendlichen dabei nicht berühren. Sie spricht ihren Segen von der Bühne aus und die Eltern legen bei ihren Kindern die Hand auf. Auch der Posaunenchor Thiersheim spielt bei der Autokino-Konfirmation.