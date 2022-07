Radio Euroherz Kinosommer: Letzte Vorstellung im Naturfreibad Helmbrechts

Mit Filmen wie „Rocketman“, dem „Kaiserschmarrndrama“ oder „Der Junge muss an die frische Luft“ habt ihr die erste Euroherz-Kinosommer Woche mit uns in Helmbrechts verbracht. Das Wetter hat es dabei aber nicht immer so gut mit uns gemeint. Deshalb musste der Film „Das perfekte Geheimnis“ vergangenen Donnerstag entfallen. Heute holen wir die Vorstellung auf unserer XXL-Leinwand im Naturfreibad in Helmbrechts nach. Damit ihr auch genügend sehen könnt, beginnt der Film, wie gewohnt, wenn es dunkel genug ist.