Radio Euroherz Eiszeit: Wir übertragen alle Auswärtsspiele live

Vor dem offiziellen Eishockey-Saisonstart in der DEL2 testen und trainieren die Selber Wölfe zwar nur. Für gute Stimmung dürfte das (…)

Drei Wochen sind es noch. Dann starten die Selber Wölfe mit dem ersten Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse in die neue DEL2-Saison. (…)

Mitte September geht es für die Selber Wölfe in der DEL2 wieder los. Vor dem Saisonstart bereiten sich die Wölfe aber natürlich schon (…)

Selber Wölfe: Nächstes Testspiel in Tschechien

Vorbereitung auf die neue Saison: Selber Wölfe starten mit Testspielen

In zirka vier Wochen starten die Selber Wölfe in die neue DEL2-Saison. Mit vielen neuen Spielern will sich das Team jetzt einspielen. (…)