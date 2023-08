Radio Bremen Krimipreis geht an Max Bronski

Der mit 2500 Euro dotierte Radio Bremen Krimipreis 2023 geht an den Autor Max Bronski. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. «Max Bronski gelingt es einerseits alltägliche, aber andererseits sehr außergewöhnliche Figuren zu schaffen», urteilte die Jury. Dabei stelle der Autor sich auf die Seite der schwächeren und zutiefst menschlichen Grenzgänger. Die Jury lobte Bronskis schnörkellose Sprache, die voller Humor sei sowie von einer zärtlichen Zuneigung zu seinen Figuren zeuge. Im neuesten Roman «Urs der Berserker» müsse Hotelier Urs Zobel gleich mehrere Grenzerfahrungen durchleben, um am Ende zu sich zu finden.

Unter dem Pseudonym Max Bronski veröffentlicht der Autor seit 2006 Kriminalromane, darunter die Reihe um den Münchner Antiquitätenhändler Gossec. Geboren wurde er 1953 in Tutzing als Franz-Maria Sonner. Er lebt in Hannover und München. Der Preis wird ihm am 5. Oktober im Theater Bremen verliehen.