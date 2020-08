Nonnenhorn (dpa/lby) – Bei einem Sturz im Landkreis Lindau hat sich eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kam die 65-Jährige am Sonntag in Nonnenhorn aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei verletzte sie sich am Kopf und brach sich mehrere Knochen. Die Frau war laut Polizei ohne Helm unterwegs. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik.