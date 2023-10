Eine 64-Jährige hat bei einem Sturz mit dem Fahrrad in Nürnberg tödliche Kopfverletzungen erlitten. Sie starb wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau sei am Sonntagabend mit ihrem Mann auf einem Radweg im Stadtteil Langwasser unterwegs gewesen, als sie plötzlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Die Polizei ermittelte, um die Ursache des Unfalls zu klären.