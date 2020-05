Ziertheim (dpa/lby) – Ein Fahrradfahrer ist beim Überqueren einer Straße bei Ziertheim (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt worden. Der 83 Jahre alte Radfahrer habe das Fahrzeug am Dienstag übersehen, als er die Straße überqueren wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.