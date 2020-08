Gestern sind zwei Radfahrer mit Tieren zusammengestoßen. Am Nachmittag hat sich ein 69-jähriger Mann auf dem Weg Richtung Mittelhammer schwer verletzt, als er mit einem Schaf zusammengestoßen ist. Der Tierhalten ist zum Unfallort gekommen und hat erste Hilfe geleistet. Der Mann ist ins Krankenhaus gekommen. Am Abend dann ist ein 36-jähriger Radfahrer in Plauen mit einer Wildsau zusammengestoßen. Er ist gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die Wildsau ist weiter gerannt.

(Symbolbild)