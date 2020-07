Radfahrer stirbt nach Kollision mit Sattelzug

Neuburg a. d. Donau (dpa/lby) – Beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist ein 81 Jahre alter Radfahrer in Oberbayern so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Mann sei mit einem Elektrofahrrad auf dem Radweg unterwegs gewesen und habe wohl geradeaus eine Straße überqueren wollen, in die der Lastwagen einbog, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten sperrten die Unfallstelle in Neuburg an der Donau am Donnerstag für Ermittlungen knapp drei Stunden. Es gab dadurch erhebliche Verkehrsbehinderungen.