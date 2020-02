Radfahrer schlägt nach Unfall 22-jährige Verursacherin

Grainau (dpa/lby) – Mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat ein Radfahrer einer 22-Jährigen, nachdem diese ihn mit dem Auto angefahren hatte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die junge Frau wollte am Vormittag von dem Parkplatz eines Campingresorts nahe Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) auf eine Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie den Radler, der auf einem Fahrradweg unterwegs war. Als sie zu dem am Boden liegenden Mann eilte, stand dieser auf und schlug ihr ins Gesicht, wie Zeugen berichteten. Bevor die Polizei eintraf, sei der Fahrradfahrer geflüchtet. Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung gegen den bislang Unbekannten. Wegen des Verkehrsunfalls läuft eine Anzeige gegen die Fahrerin.