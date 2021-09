Kempten (dpa/lby) – Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Kempten (Allgäu) hat sich ein 89-jähriger Fahrradfahrer tödliche Verletzungen zugezogen. Er hatte dem von Rechts kommenden Wagen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag seinen Verletzungen erlag.

