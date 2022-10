Radentscheid Bayern: Unterschriftensammlungen auch in Selb

Mehr und vor allem auch sichere Radwege. Das sind Ziele der Initiative Radentscheid Bayern. Sie sammeln derzeit bayernweit Unterschriften um ein Volksbegehren zu erreichen. Dabei kritisieren die Initiatoren die Staatsregierung, nicht genug zu tun, um den Radverkehrsanteil im Freistaat zu steigern. Kürzlich haben auch die Kreisverbände von SPD, Grünen und Linken in Hof für das Unterschreiben geworben. Auch aus Selb kommt nun Unterstützung.

Auch in Selb können die Bürger nun für den Radentscheid Bayern unterschreiben.

Der Selber Stadtrat Walter Wejmelka, die Grünen Stadträtin Susann Fischer und Pfarrer Johannes Herold von der Christuskirche organisieren in Selb Unterschriftensammlungen für den Radentscheid Bayern. In der Region seien zwar einige überregionale Fahrradverbindungen entstanden oder im Bau, wie der Brückenradweg oder der Eger-Radweg. Aber gerade in den Städten fehle es an allen Ecken und Enden, so Walter Wejmelka in einer Mitteilung. So mangle es unter anderem an Schutzstreifen, Markierungen an Gefahrenstellen und sicheren Wegen in die Innenstädte. Es fehlt demnach auch an Personal und finanziellen Mitteln um das Radwegekonzept voranzubringen.

Die Aktion läuft bis Ende Oktober, die Listen liegen im Weltladen Selb in der Ludwigstraße 55, in der Buchhandlung Nerb (Poststraße 7) und in der Christuskirche aus.

Foto: Symbolbild Brückenradweg