Radentscheid Bayern: Unterschriftenlisten in Hof eingetroffen

Öfter mal auf das Auto verzichten und auf das Fahrrad umsteigen. Der Radentscheid Bayern hat sich dieses Ziel gesetzt. Seit Mitte Juni läuft eine bayernweite Unterschriftensammlung. Die entsprechenden Listen sind nun auch im Grünen-Regionalbüro Hochfranken in Hof eingetroffen. Darauf weisen die Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Tim Pargent hin. Es braucht 25.000 Unterschriften, um ein Volksbegehren einzuleiten. Wer seine Unterschrift abgeben möchte, kann das montags und dienstags zwischen 9 und 14 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr im Regionalbüro in der Hofer Bismarckstraße tun. Ziel soll sein, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 25 Prozent zu erhöhen und ein sicheres Radwegenetz in Bayern zu schaffen.

(Symbolbild)