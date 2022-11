Radentscheid Bayern: Heute Übergabe der Unterschriften an Hofer Stadtverwaltung

Um mehr Menschen fürs Fahrradfahren zu begeistern braucht es auch mehr und vor allem sichere Radwege. So sieht das die Initiative Radentscheid Bayern und hat deswegen Mitte Juni eine Unterschriftensammlung gestartet. Bis Ende Oktober konntet ihr bayernweit eure Unterschrift dafür abgeben, unter anderem auch in Selb und Hof. Die Verantwortlichen wollen ein Volksbegehren einleiten, um mit einem Radgesetz den Radverkehr in ganz Bayern zu fördern. Rund 100.000 Unterschriften sind dafür zusammengekommen, gebraucht hätte es nur 25.000.

In über 100 Städten in Bayern gehen die Unterschriften heute an die Stadtverwaltungen. Um 13 Uhr 45 ist die Übergabe am Rathaus in Hof geplant. 200 Menschen haben sich in Hof am Radentscheid beteiligt.