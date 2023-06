Radentscheid Bayern: Gericht verhandelt heute über Zulassung des Volksbegehrens

Mehr Radwege und mehr Sicherheit für Radfahrer. Das sind Ziele des Radentscheids Bayern. Die Initiative hat über 100.000 Unterschriften gesammelt, auch in der Euroherz-Region. Ob der Radentscheid Bayern als Volksbegehren zugelassen wird, darüber entscheidet der bayerische Verfassungsgerichtshof heute. Wenn das Volksbegehen vom Radentscheid Bayern durchgeht, liegen bald in jedem Rathaus Listen aus. Damit sich die Staatsregierung mit dem neuen Radgesetz beschäftigt, müssen sich etwa eine Million Menschen am Volksbegehren beteiligen.