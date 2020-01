Mountainbiken am Ochsenkopf ist richtig beliebt. Das ist bekannt. Auch bei Profi-Radlern kommen die anspruchsvollen Strecken im Fichtelgebirge bestens an. In diesem Jahr steigt sogar die Deutsche E-Bike-Meisterschaft am Ochsenkopf. Biker aus ganz Deutschland kämpfen dort am 18. und am 19. Juli um den Meistertitel. Die Ausschreibung ist bereits angelaufen. Ab heute (17.1.), sind Online-Anmeldungen möglich. Mehr Infos gibt’s hier.